Zeugenaufruf: Polizei fahndet nach Kreditkartendieben

Die Kreditkarte wurde im März 2019 gestohlen, später wurden mehrere Geldabhebungen getätigt. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen.

(SC) - Die gestohlene Kreditkarte gehörte einem Mann, der im März dieses Jahres in einem Lebensmittelgeschäft in der Rue de Luxembourg in Esch/Alzette unterwegs war. Im Supermarkt wurde er von einer fremden Frau mit Kind angesprochen, sie bat den Mann um Geld. Später fiel dem Opfer auf, dass seine Kreditkarte fehlte.

Von der gestohlenen Kreditkarte wurden mehrere Geldabhebungen an Bankautomaten und Transaktionen an Tankstellen in Esch/Alzette und Rodange getätigt. Auch im Ausland wurde die Karte laut Polizei eingesetzt.

Um die mutmaßlichen Täter zu ermitteln und zu identifizieren, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wer zweckdienliche Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der beiden abgebildeten Verdächtigen hat, ist gebeten, sich an die Dienststelle Esch/Alzette zu wenden (Nummer: 244501000).

Fahndungsaufruf

März 2019 kam es zu einem Kreditkartendiebstahl mit anschließenden Geldabhebungen in Luxemburg und im Ausland. Alle zweckdienlichen Infos zu den abgebildeten Personen, bitte an die Dienststelle Esch/Alzette ☎️ 244501000 weiterleiten. https://t.co/nnJdjZeLwV pic.twitter.com/aUSjJR3k63 — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 24, 2019