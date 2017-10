(SH) - Im Rahmen einer Ermittlung bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung um ihre Hilfe. Die Beamten versuchen, die Identität der beiden auf den Fotos abgebildeten Männer zu ermitteln. Zweckdienliche Informationen können der Kriminalpolizei unter der Nummer 4997-6666 mitgeteilt werden.

Die Polizei hat keine weiteren Informationen dazu geliefert, in welchem Kontext die beiden Männer gesucht werden.



Die Polizei aus Capellen sucht unterdessen nach einem mutmaßlichen Brieftaschendieb. Dieser soll an einer Bushaltestelle in Luxemburg-Stadt einen Moment der Unachtsamkeit einer Frau genutzt haben, um sie zu bestehlen. Anschließend soll er mit den entwendeten Karten an mehreren Bankautomaten Geld abgehoben haben. Hinweise werden unter der Nummer 4997-3500 entgegengenommen.











