Zeugenaufruf

Ortsschilder im Raum Clerf gestohlen

Teddy JAANS

(TJ) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden im Raum Clerf mehrere Ortsschilder und Wegweiser gestohlen. So sind unter anderem Schilder in den Ortschaften Clerf, Lentzweiler, Mecher und Eselborn verschwunden.

Die Gemeinde Clerf sucht via einen Post auf Facebook nach Zeugen, die in der besagten Nacht eventuell Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Wegweiser und Ortstafeln beobachtet haben.

Hinweise können an das Polizeikommissariat Ourdall/Clerf unter der Telefonnummer 24483-1000 gemeldet werden.

