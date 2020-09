Zeugenaufruf nach Waldbrand bei Befort

Bei Befort ist es am Samstag zu einem Waldbrand gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

(SH) - Eine Fläche von rund 3.600 Quadratmetern Unterholz ist am Samstag gegen 14.40 Uhr einem Waldbrand zum Opfer gefallen, dies bei Befort an der sogenannten „Hatzendellt“, wo ein Wanderweg vorbeiführt.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die zum Tatzeitpunkt in dem Waldgebiet Personen beobachtet haben, die mit dem Brand in Verbindung gebracht werden können, sich unter der Nummer 244-721-000 oder per Mail an police.echternach@police.etat.lu an die Polizeidienststelle Echternach zu wenden.

