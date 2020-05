In der Rue de Cessange kam am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer zu Fall. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Cessingen

(SH) - In der Rue de Cessange in der Hauptstadt ist es am Dienstag gegen 14.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer stürzte, aller Wahrscheinlichkeit infolge eines Bremsmanövers eines vor ihm fahrenden schwarzen Fahrzeugs der Marke Audi mit Luxemburger Kennzeichen. Während der Motorradfahrer leicht verletzt wurde, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sollen eventuelle Zeugen sich unter der Nummer 244-40-1000 bei der Polizeidienststelle Luxemburg melden.

