Zeugenaufruf nach Unfall mit Radfahrer

Sophie Hermes In Hünsdorf wurde am Donnerstag gegen 7 Uhr ein Radfahrer angefahren. Da der Unfallverursacher Fahrerflucht beging, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

An der Kreuzung der Rue de Steinsel mit der Rue de Prettange in Hünsdorf kam es am Donnerstag gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer hatte einem Radfahrer, der in Richtung Steinsel unterwegs war, die Vorfahrt genommen und ihn angefahren. Dabei kam der Radfahrer zu Fall, verletzte sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Den Autofahrer kümmerte dies jedoch wenig. Er setzte seine Fahrt fort.

Der Unfallfahrer flüchtete in Richtung Steinsel. Foto: Polizei

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen mit Luxemburger Kennzeichen handeln. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sowie der oder die Fahrerin des Unfallwagens sollen sich unter der Nummer 4997-4500 oder 113 bei der Polizei melden.