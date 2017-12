(SH) - Am Mittwochmorgen ist es in der Avenue Monterey in der hauptstädtischen Fußgängerzone zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Lieferwagens mit Anhänger fuhr kurz vor 9 Uhr eine Frau an, die gerade aus einer Bäckerei gekommen war. Der Unfallfahrer hielt jedoch nicht an, sondern fuhr in Richtung Place d'Armes weiter.



Bei dem Lieferwagen handelte es sich um einen hohen und langen Kastenwagen von weißer Farbe. Marke und Kennzeichen sind unbekannt. Der Anhänger war rund zwei Meter lang und von brauner oder rostiger Farbe. Es handelte sich um einen Auflieger ohne Bordwände. Auch hier sind die Kennzeichen unbekannt.



Zweckdienliche Hinweise sollen der Polizei unter der Nummer 2442-1200 mitgeteilt werden.

