(str) - Im Zusammenhang mit einem Auffahrunfall am Donnerstagvormittag auf der N7 in Höhe des Einkaufszentrums in Wemperhart sucht die Polizei nach Zeugen.



Gegen 11.50 Uhr war hier ein Auto zwischen zwei Lastwagen eingequetscht worden. Die beiden Autoinsassen wurden bei der Kollision verletzt.



Um den Unfallhergang zu klären, bittet die Polizei aus Ulflingen Augenzeugen, sich unter der Nummer 24487200 zu melden.