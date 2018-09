Am Donnerstagmorgen wurde in Remich ein Mann brutal überfallen - wegen eines Mobiltelefons. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen.

Zeugenaufruf nach Überfall in Remich

(TJ) - Eine sehr unangenehme Überraschung erlebte ein Mann aus Remich am frühen Donnerstagmorgen: Er hatte sein Haus in der Rue Wenkel gegen 5 Uhr gerade verlassen, als er bei einem der Nachbarhäuser einen Mann bemerkte. Dieser kam auf ihn zu und schlug ihn mit einem Stock in den Bauch.

Daraufhin stahl er ihm ein Mobiltelefon und flüchtete in Richtung der Cité Buschland. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen oder Personen, die den Täter bei der Flucht sahen, sich unter der Notrufnummer 113 oder bei der Dienststelle Remich zu melden.