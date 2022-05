Am Samstag wurde eine Frau bei einem Unfall zwischen Steinheim und Echternach schwer verletzt.

Gegen Baum gekracht

Zeugenaufruf nach schwerem Unfall

(TJ) - Gegen Mittag verlor am Samstag eine Autofahrerin zwischen Steinheim und Echternach auf der RN10 die Kontrolle über ihren Wagen, der in der Folge gegen einen Baum krachte. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass der SAMU-Notarzt vor Ort eine Erstbehandlung durchführen musste, ehe die Dame ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Um den genauen Unfallhergang aufzuklären bittet die Polizei mögliche Augenzeugen des Unfalls, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Echternach unter der Rufnummer (+352) 244 72 1000 oder per Email police.echternach@police.etat.lu entgegen.

