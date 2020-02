Nachdem in Lintgen und Gosseldingen Graffitisprayer unterwegs waren, bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zeugenaufruf nach Schmierereien

Sandra SCHMIT Nachdem in Lintgen und Gosseldingen Graffitisprayer unterwegs waren, bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die Polizei fahndet nach Graffitisprayern, die das Schulgelände Lëmbach in Lintgen und eine Unterführung, mehrere Spielplätze und Bänke entlang des Fahrradweges Route de Mersch in Gosseldingen mit Graffiti besprüht haben – das bereits am 29. Januar und am 2. Februar, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Hinweise werden von der Polizeidienststelle in Mersch unter der Nummer 24490-1000 entgegengenommen.