Zwei Jugendliche wurden vor einer Diskothek zusammengeschlagen, einer dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zeugenaufruf nach Schlägerei vor Disko

Zwei Jugendliche wurde vor einer Diskothek zusammengeschlagen, einer dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

(SH) - In der Nacht zum Samstag wurden zwei Jugendliche in der Rue de Bouillon in Luxemburg-Stadt nahe einer Diskothek zusammengeschlagen. Eines der Opfer wurde schwer verletzt.

Bei den Tätern soll es sich um drei bis vier Personen gehandelt haben. Warum es gegen 2.30 Uhr zu der Auseinandersetzung kam, ist nicht bekannt.

Zeugen, die zweckdienliche Hinweise zum Tatverlauf machen können, sollen sich unter der Nummer 4997-4500 beim Polizeikommissariat der Hauptstadt oder beim Notruf (113) melden.