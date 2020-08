Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Sonntag sucht die Polizei nach einem grauen VW Touareg.

Zeugenaufruf nach Schlägerei in Petingen

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Sonntag sucht die Polizei nach einem grauen VW Touareg.

(TJ) - Am Sonntagabend kam es gegen 21 Uhr in Petingen zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Gästen eines Lokals an der Place du Marché. Die Streithähne konnten sich auch unter freiem Himmel nicht beruhigen und balgten sich draußen weiter. Nachdem es in der Folge zu einem Unfall mit zwei ihrer Fahrzeuge gekommen war, artete die Auseinandersetzung in eine Schlägerei aus, in deren Verlauf zwei Männer schwer verletzt wurden.

Drei bis vier Personen flüchteten mit einem anthrazitgrauen Fahrzeug vom Typ VW Touareg, das möglicherweise ausländische Kennzeichen trägt.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenaussagen oder Videos, die zur Identifikation der Flüchtigen beitragen können. Aussagen können unter der Telefonnummer 113 gemacht werden, alternativ kann die Polizei auch via Email: spj.IP@police.etat.lu kontaktiert werden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.