Er hatte sich unbemerkt eine Kreditkarte angeeignet und damit Geld abgehoben. Nun sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen.

Zeugenaufruf nach Kreditkartendiebstahl

(SH) - Bereits am 29. August vergangenen Jahres hatte ein Mann eine Frau an einem Geldautomaten in der Route de Luxembourg in Petingen angesprochen und ihr unbemerkt die Geldkarte entwendet.

Anschließend wurde mit der gestohlenen Karte eine größere Geldsumme abgehoben. Es besteht der dringende Verdacht, dass es sich bei dem Täter um die auf den Bildern abgelichtete Person handelt. Der Täter soll Französisch mit Akzent gesprochen haben.

Hinweise zur Identität der abgebildeten Person und/oder zu deren Aufenthaltsort sind für das Polizeikommissariat Differdingen unter der Nummer 244-53-1000 oder per E-Mail an: police.differdange@police.etat.lu

