Die Frau hatte offenbar mehrfach versucht, mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld abzuheben.

Zeugenaufruf nach Kreditkarten-Diebstahl

Die Frau hatte offenbar mehrfach versucht, mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld abzuheben.

(SC) - Nachdem eine Frau in einer Bankfiliale in der Avenue de la Liberté in Luxemburg-Stadt mehrmals versucht hatte, mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld abzuheben, sucht die Polizei nun in dem Zusammenhang nach möglichen Zeugen.

Menschen, die zur Identität der gesuchten Frau oder zu ihrem Aufenthaltsort Angaben machen können, sind gebeten, sich bei der Polizeistelle in Bonneweg unter der Nummer (+352) 244 42 1000 zu melden.