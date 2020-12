Eine Frau hob im Juli Geld mit einer Bankkarte ab, die in Luxemburg-Stadt gestohlen worden war. Wer die Frau erkennt, soll sich beim „Commissariat Luxembourg - Groupe Gare“ melden.

Zeugenaufruf nach Kartendiebstahl: Wer kennt diese Frau?

Eine Frau hob im Juli Geld mit einer Bankkarte ab, die in Luxemburg-Stadt gestohlen worden war. Wer die Frau erkennt, soll sich beim „Commissariat Luxembourg - Groupe Gare“ melden.

(SC) - Die Polizei sucht nach Zeugen im Zusammenhang mit einem Bankkartendiebstahl, der sich am 11. Juli gegen 11.10 Uhr vor einem Geldautomaten in der Avenue de la Gare in Luxemburg-Stadt zugetragen hat.

Hinweise zur Identität der abgebildeten Frau, beziehungsweise deren Aufenthaltsort, sind dem „Commissariat Luxembourg - Groupe Gare“ unter der Telefonnummer (+352)244 40 1400 zu melden.

