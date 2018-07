Gefahndet wird nach einem Wagen der Marke Mercedes GLC220D 4Matic von grauer Farbe. Die Erkennungstafeln lauten XM6721 (L).

Zeugenaufruf nach Hauseinbruch

(mim) - Zwei Personen wurden am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr in ihrem Haus in der Rue Jos Sunnen in Hesperingen von vier maskierten Einbrechern überrascht. Die Täter überwältigten die Einwohner des Hauses in ihren jeweiligen Zimmern und fesselten sie. Im Ankleideraum eines der beiden Schlafzimmer brachen die Diebe einen Tresor auf. Dann ergriffen sie die Flucht mit dem Fahrzeug der Hausbewohner. Dabei handelt es sich um einen Wagen der Marke Mercedes GLC220D 4Matic von grauer Farbe. Die Erkennungstafeln lauten XM6721 (L). Eines des beiden Opfer konnte sich selber von den Fesseln befreien und alarmierte die Polizei. Nach dem Fluchtfahrzeug wird zurzeit gefahndet. Zeugen, die Hinweise über den Verbleib des Fluchtfahrzeuges liefern können, sollen den Notruf 113 verständigen.