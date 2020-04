Am 14. Januar wurde in Luxemburg-Bonneweg ein Mobiltelefon gestohlen. Nun sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter.

Zeugenaufruf nach Handydiebstahl

Am 14. Januar wurde in Luxemburg-Bonneweg ein Mobiltelefon gestohlen. Nun sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter.

(SH) - In einem Lokal in der Rue Irme in Luxemburg-Bonneweg wurde am Abend des 14. Januar dieses Jahres ein hinter dem Tresen abgelegtes Mobiltelefon entwendet.

Die Polizei such nun nach einem dringend tatverdächtigen Mann. Wer Angaben zur Identität des Mannes auf dem Foto oder seines Aufenthaltsortes machen kann, soll sich unter der Nummer 244-40-1000 bei der Polizei aus Luxemburg melden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.