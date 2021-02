Nachdem einer Person im Januar auf einem Parkplatz in Bartringen eine Kette entrissen worden war, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Zeugenaufruf nach Halskettendiebstahl

(SH) - Auf dem Parkplatz nahe eines Auto-Centers bei einem Einkaufszentrum in der Route d'Arlon in Bartringen war am 26. Januar gegen 16 Uhr einer Person die Halskette entrissen worden. Nach der Tat ergriffen die Männer die Flucht.

Beide Männer waren von heller Hautfarbe, zwischen 18 und 25 Jahre alt und sprachen gebrochenes Englisch. Einer der Täter war run 1,70 Meter groß und dünn, trug mittellanges, dunkles und nach hinten gekämmtes Haar, einen Schnurr- und Kinnbart sowie eine schwarze Kapuzenjacke mit rotem Innenfutter, eine schwarze Sporthose der New York Yankees mit auffälligem NY-Schriftzeichen und einem roten Streifen an den Außenseiten und farbige Adidas-Schuhe. Der zweite Täter war ebenfalls 1,70 Meter groß und kräftig. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Sporthose, graue Sportschuhe mit weissen Schnürsenkeln und eine schwarze Kappe.

Hinweise sind für die Polizeidienststelle Porte de l'Ouest (Tel.: 244-35-1000, E-Mail: police.portedelouest@police.etat.lu).

