In einem Restaurant in der hauptstädtischen Avenue de la Liberté ist es am Donnerstagabend zu einem Brand gekommen.

Zeugenaufruf nach Großbrand in der Avenue de la Liberté

(str/rc) - Am frühen Donnerstagabend kam es in der Avenue de la Liberté in der Hauptstadt zu einem Brand in einem Restaurant. Die Polizei ruft nun mögliche Zeugen mit nützlichen Hinweisen dazu auf, sich bei der Polizei unter der Notrufnummer 113 zu melden.

📌 Zeugenaufruf nach Brand in Luxemburg-Stadt am Donnerstag : https://t.co/XS14xbsbS0



Zeugen werden gebeten, sich an den Polizeinotruf 📲 113 zu wenden. pic.twitter.com/wlVUclDYTe — Police Luxembourg (@PoliceLux) May 8, 2020

Schon bei der Anfahrt zum Einsatzort konnten die Feuerwehrleute am Donnerstag gegen 18 Uhr eine große dunkle Rauchwolke über dem hauptstädtischen Bahnhofsviertel sehen.



Die Löschkräfte gingen das Feuer, das sich im hinteren Teil des Gebäudes befand, sowohl durch einen Keller, als auch von einer Seitenstraße aus an. Durch die Notwendigkeit von schwerem Atemschutzgerät war der Einsatz, wie die Leitstelle der Rettungsdienste via Facebook betonte, sehr personalintensiv.



Zudem sei auch der Centre de Gestion des opérations aktiviert worden und ein Transitpunkt für nachfolgende Rettungseinheiten eingerichtet. Insgesamt waren sieben Löschfahrzeuge, zwei Leiterwagen und zwei Krankenwagen vor Ort im Einsatz.

