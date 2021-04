Nach einem Überfall am Mittwoch bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugenaufruf nach gewalttätigem Überfall

Teddy JAANS Nach einem Überfall am Mittwoch bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr wurde ein Mann in Höhe der Sparkasse in der rue de l’école in Niederkorn von einem Unbekannten überfallen. Dabei konnte der Angreifer Bargeld erbeuten. Der Täter stieg nach dem Überfall in einen gegenüber der Bank abgestellten schwarzen Wagen und flüchtete in unbekannte Richtung.

Das Opfer wurde zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus transportiert, weil er beim Angriff zu Boden gestürzt war und sich verletzt hatte.

Zweckdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden von der Polizeidienststelle Differdingen per Tel. (+352)244 531000 oder per E-Mail: police.differdange@police.etat.lu entgegengenommen.

Aktuelle Verkehrsinfos finden Sie auf unserer Service-Seite.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.