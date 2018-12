Nach einem Einbruch mit Gewaltanwendung am späten Dienstagnachmittag in Schifflingen bittet die Polizei um Zeugenaussagen.

Zeugenaufruf nach gewaltsamem Einbruch

Nach einem Einbruch mit Gewaltanwendung am späten Dienstagnachmittag in Schifflingen bittet die Polizei um Zeugenaussagen.





Am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr wurden zwei Hausbewohner in der Rue de Noertzange in Schifflingen von drei unbekannten Tätern überrascht und beraubt. Die Täter brachen zuvor eine Außentür auf, überwältigten die Bewohner im Inneren des Einfamilienhauses und hielten sie fest. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher mit gestohlenem Schmuck durch die Eingangstür in unbekannte Richtung. Ein Bewohner wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht. Eine Fahndung verlief vorerst negativ, die Spurensicherung begab sich vor Ort. Im Zusammenhang mit der Tat hat die Polizei einen Zeugenaufruf ausgegeben.



Bei den Tätern handelt es sich um drei Männer, sie trugen schwarze Kleidung und Sturmhauben und sprachen französisch. Einer von ihnen trug eine Jacke mit einer auffälligen weißen Markierung, ein weiterer Täter trug rote Handschuhe

Zwei der Männer sind ca. 180 bis 185 Zentimeter groß, der dritte Einbrecher ist ca. 160 bis 165 Zentimeter groß und von korpulenter Statur.

Personen und Anwohner, die im Laufe des Tages verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, sollten dies der Polizei Esch unter der Rufnummer (+352) 4997-5500 oder der Polizeinotrufzentrale 113 mitteilen.