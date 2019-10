In Petingen fing am Montagabend ein Auto Feuer. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Brand eingeleitet und sucht nach Augenzeugen.

Zeugenaufruf nach Fahrzeugbrand in Petingen

(dho) - Am Montagabend (21. Oktober) stand in Petingen in der Rue Eucosider ein Auto in Brand. Der Wagen wurde durch das Feuer vollständig zerstört.



Da jemand versucht hatte, einen weiteren Wagen in Brand zu stecken und sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, dass Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wird nun nach Zeugen gesucht.



Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge können der Polizei aus Differdingen mitgeteilt werden unter der Nummer 244 53 - 1000