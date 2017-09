(str) - Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag in Mersch sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 16.30 Uhr hatte ein Autofahrer an der "Stäreplaz" eine rote Verkehrsampel missachtet und war mit einem kreuzenden Wagen zusammengeprallt.



Der Unfallverursacher - am Steuer eines Mini - stieg nach dem Unfall an der Kreuzung der Rue Grande-Duchesse Charlotte mit der Route de Colmar-Berg noch kurz aus seinem Wagen und erkundigte sich über das Wohlergehen seiner Unfallgegnerin.



Als sich zeigte, dass die Frau unverletzt geblieben war, setzte der Mann seine Fahrt einfach fort, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Offenbar hatte ein Zeuge in einem dem Mini folgenden Wagen den Unfallhergang beobachtet. Dieser und andere Zeugen werden nun dringend gebeten, sich bei der Polizei in Mersch unter der Nummer 4997-9500 zu melden.