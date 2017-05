(che) - Am Sonntagmorgen gegen 4.30 und 5 Uhr wurde ein Mann in Esch/Alzette beim Überqueren des Boulevard J.F. Kennedy in Höhe des Kreisverkehrs am Bahnhof von einem Wagen erfasst. Daraufhin fiel er laut Polizeibericht zu Boden und wurde verletzt.



Das Fahrzeug, das aus Richtung Esch-Zentrum kam und Richtung französische Grenze fuhr, blieb nicht stehen sondern fuhr einfach weiter.



Laut Aussagen des Opfers soll es sich um einen weißen Wagen handeln, er soll mit französischem Kennzeichen versehen sein.

Die Polizei aus Esch/Alzette sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfallhergang oder das flüchtige Fahrzeug beobachtet haben. Sämtliche Hinweise sind der Dienststelle C.I.P. Esch/Alzette unter der Tel.: 4997 - 5500 mitzuteilen.