Zeugenaufruf nach Fahrerflucht in Flatzbour

Nach einem Unfall in Flatzbour machte sich einer der Fahrer aus dem Staub.

Gegen 6.40 Uhr kam es auf der N23 in Flatzbour am Freitag zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem in Frankreich zugelassenen Lieferwagen. Der Fahrer des französichen Fahrzeugs machte sich nach dem Zusammenstoß zu Fuß aus dem Staub. Er konnte trotz des Einsatzes der Hundestaffel der Polizei nicht wiedergefunden werden.

Personen denen heute Morgen ein Mann nahe der Unfallstelle in Flatzbour oder im näheren Umkreis (unter anderem Wolwelingen-Koetschette - Perlé - Rombach-Martelingen) aufgefallen ist oder die eventuell einen Anhalter mitgenommen haben, sollen sich bitte umgehend bei der Polizeidienststelle Diekirch Vianden, Tel: (+352)244-801000 oder beim Polizeinotruf 113 melden. Weiterhin gilt der Aufruf, keinen Anhalter mitzunehmen und die Polizei zu informieren.

