Zeugenaufruf nach Fahrerflucht

Die Polizei sucht nach einem schwarzen Cabrio der Marke BMW, das ein geparktes Auto schwer beschädigte.

(mth) - Die Polizei hat am Mittwochmorgen einen Zeugenaufruf veröffentlicht wegen einer Sachbeschädigung mit Fahrerflucht, die sich kurz vor 19 Uhr auf einem Parkplatz in der Rue Merten in Diekirch ereignete.

Ein schwarzes Cabrio der Marke BMW unbekannten Typs beschädigte einen geparkten Audi A3 von blauer Farbe stark an der Fahrerseite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi laut Polizei meherer Meter seitlich aus der Parklücke heraus geschoben.

Ein Jugendlicher, der auf der anderen Straßenseite an der Bushaltestelle weilte, wurde Zeuge des Zusammenstoßes. Die Polizei sucht nun nach dem Jugendlichen und weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder den schwarzen BMW gesehen haben, als dieser in Richtung Zentrum von Diekirch flüchtete.

Zeugen sollen sich bei der Polizei Diekirch unter der Nummer 244 80 1000 melden.