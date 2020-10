Zeugenaufruf nach Einbruch in Leudelingen

Nachdem am Samstagabend in ein Wohnhaus in Leudelingen eingebrochen worden war, fahndet die Polizei nun nach den Tätern.

Nachdem am Samstagabend in ein Wohnhaus in Leudelingen eingebrochen worden war, fahndet die Polizei nun nach den Tätern.

(SH) - In der Rue Belle-Vue in Leudelingen kam es am Samstag gegen 20.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Haus. Als die Täter einen Streifenwagen erblickten, ergriffen sie allerdings die Flucht. Die Täter hatten ein Fenster auf der Rückseite des Hauses aufgebrochen und die Zimmer im Obergeschoss nach Wertgegenständen durchsucht.

Die Polizei fahndet nun mit Fotos aus der Überwachungskamera nach zwei Männern. Einer trug eine Hose im Tarnmuster und einen hellen Kapuzenpullover, der andere eine dunkle Hose, eine Jacke, eine Mütze und Schuhe mit reflektierenden Streifen.

Hinweise sind für die Polizei aus Esch/Alzette unter der Nummer 244-504-500 oder Mail an esch-ci-esch@police.etat.lu

