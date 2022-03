Die Polizei sucht nach einer Unfallfahrerin und mehreren Ganoven und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Unfall, Diebstahl und Einbruch

Zeugenaufrufe der Polizei

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Differdingen

Am Sonntag kam es gegen 14.30 Uhr in Differdingen an der Kreuzung der rue Woiwer mit der rue de Soleuvre vor einer Bäckerei zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Pkw.

Die Fahrerin des Lieferwagens mit französischen Erkennungstafeln flüchtete nach dem Unfall in Richtung Differdingen-Zentrum. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls, darunter einem Verkehrsteilnehmer, der zum Zeitpunkt des Unfalls in die rue Woiwer einbiegen wollte und den Unfall beobachten konnte.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle Differdange unter der Telefonnummer (+352) 244 53 1000 oder per E-Mail (police.differdange@police.etat.lu) zu melden.

Kreditkartendiebstähle

Im Rahmen eines Diebstahls mehrerer Kreditkarten und dem Versuch unerlaubter Bargeldabhebungen zwischen dem 6. und dem 12. Januar in der Avenue de la Porte-Neuve in Luxemburg sucht die Polizei nach der Identität der abgebildeten Person.

Foto: Polizei

Alle zweckdienlichen Hinweise sollen bitte an das Polizeikommissariat Limpertsberg unter der Telefonnummer (+352) 244 48 1000 oder per E-Mail (police.limpertsberg@police.etat.lu) übermittelt werden.



Einbruch im Dezember

In Rahmen eines Einbruchs am 14.12.2021 zwischen 9 und 18 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der rue Ste. Zithe in Luxemburg-Stadt sucht die Polizei nach der auf den Fotos abgebildeten Person.

Foto: Polizei

Bei dem Einbruch wurden zwei Laptops sowie Schmuck gestohlen. Informationen zur abgebildeten Person oder sonstige zweckdienliche Informationen können an die Polizeidienststelle Luxemburg unter der Telefonnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail (police.luxembourg@police.etat.lu) übermittelt werden.



