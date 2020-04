Gegen 22 Uhr wurden am Montagabend zwei Männer in Bettemburg von einer Bande überfallen und beraubt.

Zeugenaufruf nach brutalem Überfall in Bettemburg

Gegen 22 Uhr wurden am Montagabend zwei Männer in Bettemburg von einer Bande überfallen und beraubt.

Ausgangsbeschränkungen halten auch finstere und bisweilen gewaltbereite Gesellen nicht von ihrem Treiben ab, wie ein gewaltsamer Überfall am Montagabend zeigt. Die beiden Opfer saßen gegen 22 Uhr in der Rue de la Briquetterie in Bettemburg in ihrem Wagen, als ein Unbekannter an sie herantrat und um eine Zigarette bat. Zeitgleich wurden die hinteren Autotüren aufgerissen und zwei weitere Männer nahmen im Heck Platz. Sie bedrohten den Fahrer mit einem Messer und würgten den Beifahrer. Zwei Komplizen bedrohten die Opfer von vorne und forderten sie auf, sämtliche Wertsachen und Geld auszuhändigen.

Mit Bargeld, zwei Handys, einer Armbanduhr und diversen Kleidungsstücken flüchteten die Ganoven in Richtung Park Jacquinot. Trotz Fahndung fehlt von ihnen jede Spur.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um zweckdienliche Aussagen. Es gilt die Telefonnummer 244691000 der Dienststelle Düdelingen. Die Täter waren allesamt um die 20 Jahre alt und entsprechen dieser Beschreibung:

1.) dunkle Hautfarbe, von schlanker Statur, trug einen dunklen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift

2) dunkle Hautfarbe, von schlanker Statur, zirka 1,90m, trug einen grauen Kapuzenpullover, eine weiße Umhängetasche und einen Rucksack

3) dunkle Hautfarbe, von schlanker Statur, zirka 1,80m, Rasta-Haare, trug einen dunkelblauen Pullover mit weißer Aufschrift

4) weiße Hautfarbe, von korpulenter Statur, trug einen schwarzen Pullover



