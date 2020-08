Polizei sucht nach nach Zeugen eines Bankkartendiebstahls in Vianden

Zeugenaufruf nach Bankkartendiebstahl

Jacques GANSER Polizei sucht nach nach Zeugen eines Bankkartendiebstahls in Vianden

In der Nacht vom 15. auf den 16. Januar 2020 wurden bei einem Fahrzeugeinbruch in Vianden mehrere Bankkarten entwendet. Mit den gestohlenen Karten wurden anschließend Geld an einem Geldautomaten in Weiswampach abgehoben. Die Polizei Diekirch-Vianden sucht nach Zeugen dieses Vorfalls. Eventuelle Zeugen können sich unter der Telefonnummer 244 80 1000 oder der EMail-Adresse police.diekirchvianden@police.etat.lu melden.





