Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu der Amokfahrt in Wiltz machen können, welche sich am 2. Januar gegen 15 Uhr in der Rue Grande-Duchesse Charlotte zugetragen hat.

Zeugenaufruf nach Amokfahrt in Wiltz

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu der Amokfahrt in Wiltz machen können, welche sich am 2. Januar gegen 15 Uhr in der Rue Grande-Duchesse Charlotte zugetragen hat.

(dho) - Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem tragischen Zwischenfall in Wiltz machen können, der sich am 2. Januar gegen 15 Uhr in der Rue Grande-Duchesee Charlotte abgespielt hat. Dabei wurde ein Kleinkind getötet und vier Personen wurden verletzt.

Personen, welche die Amokfahrt beobachtet haben oder möglicherweise mit ihrem Mobiltelefon am Ort des Geschehens gefilmt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Notrufnummer 113 oder bei der Kriminalpolizei Section Infractions contre les personnes unter der Nummer 4997-6111 zu melden ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.