Beide Frauen haben in den vergangenen Monaten mehrmals zugeschlagen und Wertsachen aus Geschäften entwendet.

Lokales 2

Zeugenaufruf: Mutmaßliche Ladendiebinnen gesucht

Rosa CLEMENTE Beide Frauen haben in den vergangenen Monaten mehrmals zugeschlagen und Wertsachen aus Geschäften entwendet.

(rc) - Die zwei auf den Fotos abgebildeten Frauen haben laut Polizei in den vergangenen Monaten mehrmals in Geschäften in Luxemburg zugeschlagen und unerlaubt Wertsachen entwendet.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen.

Die beiden Täterinnen schlugen vor allem in Handtaschen-Geschäften sowie bei Optikern zu.

Anhand von Abbildungen der entsprechenden Videoaufnahmen (Sicherheitskameras) sucht die Polizei nun nach Zeugen, die beide oder eine der beiden mutmaßlichen Ladendiebinnen erkennen. Alle Hinweise sind an die Polizei unter der Notrufnummer 113 oder der E-Mail-Adresse spj.rgb@police.etat.lu zu richten.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.