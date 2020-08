Die Polizei geht nach mehreren kleinen Bränden am Montagabend in einem Rambrucher Waldstück dem Verdacht auf Brandstiftung nach.

Zeugenaufruf: Mögliche Brandstiftung in Rambrucher Waldstück

Sarah CAMES

(SC) - Die Polizei sucht nach einem möglichen Fall von Brandstiftung in einem Waldstück in Rambruch nach Zeugen. Der Vorfall wurde am Montagabend gegen 19.30 Uhr gemeldet, als in einem Waldstück mit integriertem Fitnessparcours am Ende der Rue du Nord in Rambruch ein größerer Sickerbrand gemeldet wurde. Der Brand (zweites Kreuz auf dem von der Polizei gestellten Luftaufnahme) konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, bevor er außer Kontrolle geraten und auf weitere Teile des Waldes übergreifen konnte.

Das betroffene Waldstück bei Rambruch. Foto: Polizei

Da es an zwei weiteren Stellen zu kleineren Feuern kam (andere mit einem Kreuz markierte Stellen) ermittelt die Polizei nun mit Verdacht auf Brandstiftung. Auch hier wurde laut Polizeibericht versucht, „ein Feuer auflodern zu lassen“. Einer der beiden anderen Brände konnte von einem Passanten gelöscht werden, an der dritten Stelle starb das Feuer von selbst herunter.

Die Polizei bittet nun Waldbesucher und mögliche Zeugen, die am Montag zwischen 16.00 und 19.00 Uhr verdächtige Personen im Wald oder in der näheren Umgebung gesehen haben, oder sonstige zweckdienliche Hinweise haben, sich bei der Polizeidienststelle Atert zu melden. Informationen sind per Telefon unter der Nummer +352 244921000 oder per E-Mail (police.atert@police.etat.lu) weiterzuleiten.

