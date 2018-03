Die Polizei fahndet nach einem Mann, der versucht hat, mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld abzuheben.

Zeugenaufruf: Mit gestohlener Kreditkarte am Bankomat

Maximilian Richard

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der bereits am 10. November 2017 versucht hat, mit einer gestohlenen Kreditkarte in Bad Mondorf Geld abzuheben. Alle zweckdienlichen Informationen sind bitte an die Polizeidienststelle Mondorf (Telefonnummer: 2447-5200) weiterzuleiten.



