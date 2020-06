Die Polizei sucht Zeugen, die Näheres zu den Umständen berichten können.

Zeugenaufruf: Mann mit Stichverletzung in Ettelbrück aufgefunden

Pierre SCHOLTES

Am Montagabend gegen 20.45 Uhr, wurde der Polizei ein stark blutender Mann in der Fußgängerzone in Ettelbrück gemeldet. Der Mann, den die Polizei in der Nähe der "Galerie" antraf, wies eine Stichverletzung am Bein auf. Die Umstände der Verletzung sind jedoch bis auf Weiteres unklar.

Deshalb bittet die Polizei etwaige Zeugen, die Näheres zu den Verletzungen des Mannes wissen oder den Mann vor Eintreffen der Polizei gesehen haben, sich bei der Dienststelle zu melden. Zuständig ist das Polizeikommissariat Diekirch/Vianden. Hinweise werden telefonisch entgegengenommen, unter der Telefonnummer: 244 80 1000 oder per E-Mail unter: police.diekirchvianden@police.etat.lu

