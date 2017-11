(dho) - Am 21. Mai 2016 klaute der auf dem Foto abgebildete Mann in der Bankfiliale der "Spuerkeess" in Bettemburg zwischen 11.30 Uhr und 12:30 Uhr einem Mann die Bankkarte.



Er hatte vorgegeben, ihm helfen zu wollen, da der benutzte Geldautomat defekt sei. Mit der gestohlenen Bankkarte hob er etwa später Geld vom Konto des Beklauten ab.

Bereits davor hatte der Mann versucht an die Bankkarte eines anderen Kunden zu gelangen, was ihm jedoch misslang.

Zweckdienliche Hinweise sollen der Polizei in Düdelingen unter der Telefonnummer 2446-2200 mitgeteilt werden.