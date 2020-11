Gegen 23 Uhr wurde in der Nähe der Grenzbrücke von Remich ein Mann angeschossen.

Zeugenaufruf: Mann in Remich angeschossen

(TJ) - In der Nacht auf Mittwoch kam es gegen 23 Uhr in Remich auf offener Straße zu einer Schießerei. Anrufer hatten die Polizei über das Geschehen in Bild gesetzt, die Beamten und Rettungsdienste eilten zum Ort des Geschehens - nahe der Grenzbrücke.

Ein Mann mit einer Schussverletzung am Bein musste von den Sanitätern erstversorgt werden, eher er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Er soll aber nicht in Lebensgefahr schweben. Vom Täter fehlt jede Spur.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Notrufnummer 113 zu melden.

