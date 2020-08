Der Vorfall ereignete sich am 11. März in Bonneweg.

Zeugenaufruf: Kreditkartendieb erneut gesucht

Pierre SCHOLTES Der Vorfall ereignete sich am 11. März in Bonneweg.

Entgegen einer anderslautenden Mitteilung der Polizei am Mittwoch, konnte ein gesuchter Kreditkartendieb nicht ermittelt werden. Deshalb hat die Polizei erneut einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Gesucht wird ein Mann, der am Morgen des 11. März in der Rue de Bonnevoie in Luxemburg-Stadt Geld mit einer gestohlenen Kreditkarte abgehoben hatte.

Foto: Polizei

Zweckdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der Identität der Person oder deren Aufenthaltsort beitragen können, sind an die Kriminalpolizei zu richten. Dies unter der Telefonnummer: 244 60 6000

