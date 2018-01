(SH) - Erneut sucht die Polizei nach einem Kreditkartenbetrug nach den mutmaßlichen Tätern. Am 14. Juli vergangenen Jahren war eine Frau kurz nach 12 Uhr in einer Bankfiliale in Bad Mondorf von einer unbekannten Person angesprochen worden. Als der Automat die Karte der Frau nicht mehr herausgeben wollte, erklärte der Mann der Frau, dass diese wohl eingezogen worden sei. Dann verließ er den Raum.

Kurze Zeit später wurde jedoch mit der Kreditkarte des Opfers an einem Geldautomaten in Bettemburg von einer anderen Person - womöglich einem Komplizen des ersten Mannes - Geld abgehoben.

Die Polizei fahndet nun nach den Männern. Hinweise sind für die Polizeidienststelle aus Bad Mondorf unter der Telefonnummer 2447-5200.



