Die vermisste Diana Borisova Coltuc aus Junglinster könnte sich in anderen Orten des Landes aufhalten, so die Polizei.

Lokales 3

Zeugenaufruf in Luxemburg

15-jährige Diana seit Mitte Juli vermisst

Die vermisste Diana Borisova Coltuc aus Junglinster könnte sich in anderen Orten des Landes aufhalten, so die Polizei.

Seit zwei Wochen spurlos verschwunden ist eine Teenagerin aus Junglinster. Laut Polizei wurde die 15-jährige Diana Borisova Coltuc zuletzt am 15. Juli gegen 19 Uhr an ihrer Wohnadresse in Junglinster gesehen.

Drei Bilder der vermissten Diana Borisova Coltuc Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Drei Bilder der vermissten Diana Borisova Coltuc

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Polizei veröffentlichte Bilder der vermissten Diana Borisova Coltuc. Foto: Polizei Foto: Polizei Foto: Polizei

Die Ermittler vermuten, dass Diana in Begleitung ist und sich möglicherweise in Luxemburg-Stadt, Ettelbrück oder Petingen aufhält. Die Jugendliche ist zirka 1,65 Meter groß, von schlanker beziehungsweise sportlicher Statur und hat langes schwarzes Haar. Sie trug zuletzt eine schwarze Hose mit Löchern und einen blauen Pullover mit der Aufschrift „Trasher“.

Die Polizeidienststelle Grevenmacher bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. (+352) 244 70 1000 oder E-Mail police.museldall(at)police.etat.lu.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.