Über 25 Meter verteilt

Zeugenaufruf: Illegale Müllablagerung auf Waldweg

Ein Kühlschrank, ein Sofa, Gartenstühle: Entlang dem CR303 wurde über eine Strecke von 25 Metern illegal Müll entsorgt.

(lm) - Am Freitag wurde die Polizei darüber informiert, dass auf einem Waldweg des CR303 zwischen Roodt/Ell und Oberkolpach illegal Müll entsorgt wurde, aktuell wird nach Zeugen gesucht.



Als die Patrouille vor Ort eintraf, stellte sie fest, dass unterschiedlichste Gegenstände, Möbel, Geräte sowie Haushaltsmüll über ungefähr 25 Meter verteilt wurden. Darunter beispielswiese ein Kühlschrank, ein Sofa und Gartenstühle.

Nachdem die Beamten die entsorgten Gegenstände genauer untersucht hatten, kamen sie zum Schluss, dass persönliche Angaben bewusst entfernt wurden. Dadurch verhärtete sich der Verdacht der illegalen Entsorgung.

Die Staatsanwaltschaft wurde über die Umstände in Kenntnis gesetzt, die Gemeindeverwaltung kümmerte sich indes darum, den Müll abzutransportieren.

Foto: Police Grand-Ducale

Aufgrund der großen Menge geht die Polizei davon aus, dass die Entsorgung der Gegenstände entweder in mehreren Etappen durchgeführt wurde oder ein größeres Fahrzeug benutzt wurde, um alles auf einmal transportieren zu können. Mögliche Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (+352) 244 92 1000 oder per E-Mail (police.atert@police.etat.lu) an die Polizeidienststelle Atert wenden.

