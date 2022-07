Einer Person wurde gegen 20 Uhr in der Hauptstadt die Uhr vom Handgelenk gerissen. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Uhr gestohlen

Zeugenaufruf: Gewaltsamer Diebstahl in Luxemburg-Stadt

(lm) - Am Dienstagabend musste die Polizei wegen eines gewaltsamen Diebstahls in Luxemburg-Stadt ausrücken, wie die Beamten via Twitter mitteilen. Auf Nachfrage wurde dem Luxemburger Wort bestätigt, dass einer Person die Uhr vom Handgelenk gerissen wurde. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt.

Der Vorfall wurde den Beamten gegen 20 Uhr gemeldet und hat sich an der Kreuzung zwischen der Avenue Emile Reuter und dem Boulevard Joseph II ereignet.

Wie die Polizei weiter schreibt, wurde die Fahndung umgehend in die Wege geleitet. Auch der Helikopter sei an der Suche beteiligt gewesen.

Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +352 244 40 1000 an die Polizeidienstelle Luxemburg oder an den Notruf 113 zu wenden.

