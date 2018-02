(dho) - Mit einer gestohlenen Kreditkarte wurde in Ettelbrück versucht, an einem Geldautomaten Geld abzuheben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei aus Diekirch nach Hinweisen. Die auf dem Foto abgebildete Person steht unter Verdacht, etwas mit dem Diebstahl zu tun zu haben.



Zweckdienliche Informationen sind der Polizei unter der Nummer 4997-8500 mitzuteilen.