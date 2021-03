Unbekannte sprengten in der Nacht einen Geldautomaten in Wintger. Die Straße bleibt für die Dauer der Spurensicherung gesperrt.

Zeugenaufruf: Geldautomat in Wintger gesprengt

(SC) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 4.40 Uhr ein Geldautomat auf der Haaptstrooss in Wintger von Unbekannten aus der Wand einer Bankfiliale gesprengt. Metall- und Glassplitter flogen meterweit und im Eingangsbereich des Gebäudes entstand erheblicher Schaden. Ob sich die Automatenknacker mit Beute davonmachen konnten, kann derzeit noch nicht mitgeteilt werden. Die Täter machten sich in Richtung der nur rund vier Kilometer entfernten belgischen Grenze davon.

Für die Dauer der Polizeiuntersuchungen und der Spurensicherung bleibt die N12 gesperrt. Dies wird vorraussichtlich noch einige Stunden dauern.

Die Polizei sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Informationen sollen an den Polizeinotruf 113 weitergeleitet werden.

Zuletzt wurde im November ein Geldautomat in Wormelingen in die Luft gejagt.

3 In der Nacht auf Samstag wurde der Geldautomat aus der Wand einer Bankfiliale in Wintger gesprengt. Foto: LW

In der Nacht auf Samstag wurde der Geldautomat aus der Wand einer Bankfiliale in Wintger gesprengt. Foto: LW





