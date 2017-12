(m.r.) - Ein Mann hat in der Nacht des 30. Juni an einem Geldautomaten in der Rue de Bonnevoie in Luxemburg-Stadt mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld abgehoben. Nun fahndet die Polizei nach dem Verdächtigen.

Die Karte war zuvor aus einem Fahrzeug in Bonneweg entwendet worden.

Sämtliche zweckdienliche Informationen in Bezug auf die Person oder dessen Aufenthaltsort sollen bitte dem Polizeikommissariat unter der Telefonnummer 244 21-200 mitgeteilt werden.