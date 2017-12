(str) - Ein Hahn und drei Hühner sind am Donnerstag in einem Waldstück zwischen Erpeldingen/Sauer und Bürden entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist davon auszugehen, dass die Tiere von einem unbekannten Täter einfach in der Wildnis ausgesetzt wurden.



Die Geflügeltiere, die sich in einem schlechten Zustand befanden, wurden von Polizisten eingefangen und an einen Züchter übergeben.



Zeugen, die zweckdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei aus Ettelbrück unter Nummer 24484-200 zu melden.