(dho) - Am Samstag ist eine Frau gegen 4 Uhr in Esch/Alzette in der Rue d'Audun auf Höhe der Nummer 9 angefahren worden. Sie wurde dadurch leicht verletzt.



Der Unfallverursacher erkundigte sich jedoch nicht nach dem Befinden der Frau, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Audun (F) fort. Er war mit einem Wagen der Marke Alfa Romeo mit französischem Kennzeichen unterwegs.



Zeugen welche sachdienliche Hinweise liefern können, sind gebeten, sich bei der Polizei in Esch/Alzette unter der Nummer 4997-5500 zu melden.