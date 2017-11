(m.r.) - Am Freitagmorgen ist in Kehlen in der Rue de Mamer zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr ein Ehestreit eskaliert. Der genaue Tathergang ist nicht bekannt, allerdings fuhr der Mann während der Auseinandersetzung mit seinem Fahrzeug davon – die Frau befand sich allerdings dabei auf der Motorhaube des Autos.



Ein Zeuge stoppte das Fahrzeug und konnte somit Schlimmeres verhindern. Der Zeuge und Personen, die zweckdienliche Angaben zu dem Vorfall liefern können, sollen sich bitte bei der Polizeistelle Kirchberg unter der Telefonnummer 4997-4500 melden.