Zeugenaufruf: Feuer auf Schulgelände

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem Brand in Steinsel machen können. In der Nacht auf Freitag brannte dort ein Insektenhotel.

(dho) - Die Polizei aus Mersch sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem Brand in der Nacht auf Freitag in Steinsel machen können. Dort war gegen 4 Uhr ein Feuer im Hof einer Schule in der Rue du Verger gemeldet worden. Ein Insektenhotel brannte lichterloh.



Von dem Insektenhotel ist nichts mehr übrig geblieben. Foto: Polizei

Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehren aus Steinsel, Walferdingen und Lorentzweiler konnten die Flammen umgehend gelöscht werden und ein Übergreifen auf die umstehenden Bäume und das Schulgebäude so verhindert werden. Zu weiteren Schäden kam es nicht.



Hinweise werden von der Polizei in Mersch unter der Telefonnummer 244 901 000 oder der Notrufnummer 113 entgegengenommen.